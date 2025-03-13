Представлен первый в мире твердотельный кондиционер

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий представили первые в мире твердотельный кондиционер, способный за считанные минуты охлаждать помещение до комфортной температуры.

Разработка обладает высоким потенциалом энергоэффективности, а также имеет нулевые выбросы парниковых газов. Статью с принципами работы инновационного кондиционера опубликовал научный журнал NatureNature.

Компактная установка состоит из десяти специальных охлаждающих устройств, соединенных последовательно. Внутри установлены тонкостенные трубки из никель-титанового сплава с высоким отношением площади поверхности к объему.

Давление в системе поддерживается ниже 1,5 бар. Главная особенность технологии — использование графеновой жидкости с наночастицами, которая даже при низкой концентрации эффективно проводит тепло.

При испытаниях в помещении объемом 2,7 кубических метров устройство обеспечило общую мощность охлаждения 1284 Вата. Этого хватило, чтобы понизить температуру в помещении до 22 градусов Цельсия всего за 15 минут, при этом наружная температура превышала 30 градусов.

Разработчики отметили, что изобретение призвано облегчить энергетическую нагрузку и пагубное воздействие хладагентов в условиях, когда спрос на кондиционирование воздуха и охлаждение уже составляет 20% мирового потребления электроэнергии.