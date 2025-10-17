Назван главный недостаток портативки ROG Xbox Ally

Ведущие игровые издания протестировали портативку ROG Xbox Ally, нашли в ней немало плюсов и один жирный минус, способный их перечеркнуть – Windows 11.

Разработчики не скрывали, что совместное творения Microsoft и Asus будет работать на этой операционной система. Однако геймерам обещали, что знакомый миллионам ПК-интерфейс с окнами и папками будет спрятан за удобной оболочкой Xbox Full Screen Experience (FSE).

Обещания оказались далеки от реальности: FSE лагает, работает медленно и нередко требует перехода в десктопный режим Windows. Навигация по меню, отмечают игрожуры, неинтуитивная и больше подходит для мыши, чем для стиков.

Настройка портативки тоже оказалась небыстрой. Прежде, чем запустить первую игру, приходится потратить несколько часов, чтобы установить на консоль все требуемые обновления. И это у приставки, которая только что вышла.

«Эти портативки работают на Windows 11, и вы никогда не забудете об этом — ни во время долгой настройки, ни при навигации по меню, ни когда хотите, чтобы последние игры "просто работали"», — отмечает издание The Verge.

Плюсами ROG Xbox Ally называют удобный хват, более комфортный, чем у конкурентов, неплохую автономность и высокую производительность в версии X.

Тем не менее, по общему впечатлению экспертов и блогеров, пока первая портативка от Xbox откровенно «сырая» и далека от того, чтобы соответствовать текущему слогану игрового подразделения Microsoft «It’s an Xbox» («Это Xbox»).