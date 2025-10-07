Цены портативки Xbox в России возмутили геймеров

Портативные консоли ROG Xbox Ally от Asus и Microsoft начали продавать в России – за 10 дней до старта мировых продаж. И почти вдвое дороже, чем в США.

Интернет-магазин ROG Store объявил цены на портативки Xbox Ally, неприятно удивив геймеров. Младшую модель предлагают купить за 143,3 тысячи рублей, старшую с более мощным процессором – за 153,3 тысячи.

Такие цены вызвали возмущение в среде геймеров. Дело в том, что рекомендованная цена консолей для рынка США – 599 и 999 долларов, соответственно.

«Даже если вычесть 20% НДС, стоимость остается заметно выше, чем в США. Переплата у официального продавца в России достигает минимум 783 и 479 долларов, соответственно», — отмечает игровое издание IXBT.

Предзаказы на ROG Xbox Ally начала принимать и сеть DNS. Там за старшую модель портативки от Asus просят 89,9 тысячи рублей. Доставить консоль покупателям обещают «примерно через месяц».

Официальные мировые продажи этих консолей стартуют 16 октября.