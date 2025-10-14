НАВЕРХ
Мессенджер Мax обновил групповые звонки

Фото: © пресс-служба Max

Мессенджер Max расширил функционал групповых звонков и сделал их общедоступными. Информацию о нововведениях распространила пресс-служба Max.

Создатель конференции теперь может подключать и отключать собеседников с помощью опции «Зал ожидания». Участникам дали возможность «Поднять руку», писать сообщения в чат и записывать разговоры. Аудиофайл будет автоматически сохраняться в папке «Избранное».

Еще одной новацией стала организацией звонка с помощью группового чата. Для этого один из участников должен выбрать значок телефонной трубки в верхней части экрана и нажать на кнопку «Подключиться к звонку». Остальные участники чата увидят плашку «Звонок в чате» и кнопку «Подключиться».

Продолжительность групповых звонков не ограничена, как и количество участников. После того, как звонок будет закончен, пользователям предложат оценить его качество.

Мессенджер Max получил «Яндекс Карты»

Групповые звонки тестировали в Max с 9 июля. К началу октября пользователи совершили более 500 миллионов звонков, включая видеоконференции. В среднем, длительность обычных голосовых вызовов составила 10 минут, групповых – 58 минут.

