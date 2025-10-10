Мессенджер Max получил «Яндекс Карты»

Мессенджер Max начал использовать технологии «Яндекс Карт», сообщила пресс-служба картографического сервиса. В частности, пользователи теперь могут делиться друг с другом местоположением.

Функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и доступна пользователям приложения Max на Android и iOS, отмечается в сообщении. Теперь при передаче локации собеседнику в чате Max сразу видно фрагмент с картой города.

Также под картой появилась кнопка «Открыть Яндекс Карты» — по ней можно перейти в отдельное приложение карт или посмотреть мобильную веб-версию, если приложение не установлено. Отправить в чат можно как свое местоположение, так и произвольную точку на карте.

Max — цифровая платформа VK, получившая статус национального мессенджера. С 1 сентября 2025 года приложение стало предустанавливаться на все продаваемые в России смартфоны и планшеты. На сегодня его аудитория достигла 40 миллионов человек.