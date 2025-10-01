Илон Маск создаст аналог «Википедии»

Глава IT-компании xAI миллиардер Илон Маск анонсировал создание Grokipedia – аналога «Википедии» на базе искусственного интеллекта. О работе над собственной онлайн-энциклопедией Маск сообщил в соцсети X.

«В xAI мы создаем Grokipedia, которая будет намного лучше Wikipedia. Честно говоря, это необходимый шаг на пути к достижению цели xAI — познанию Вселенной», — написал Маск.

Бизнесмен уточнил, что энциклопедия от xAI будет создавать статьи с помощью ИИ, который будет учитывать источники, запрещенные для цитирования в «Википедии». Результат этой работы Маск пообещал выложить в открытый доступ, не уточнив сроки реализации проекта.

Ранее миллиардер неоднократно выступал с критикой «Википедии» за ее уклон в woke-повестку и цензуру при работе с источниками. В конце прошлого года Маск призвал прекратить отправлять пожертвования «Википедии» пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях.



