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Маск повторно предложил сменить название «Википедии» на неприличное

Источник:
Sibnet.ru
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Американский миллиардер и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск снова предложил сменить название интернет-энциклопедии «Википедия» на неприличное.

Пользователь под ником DogeDesigner напомнил, что в прошлом бизнесмен предложил «Википедии» миллиард долларов за то, чтобы она сменила название на Dickipedia. «Это правда. Предложение еще в силе», — ответил ему Маск на своей странице в соцсети X.

Dick в английском языке относится к вульгарным словам — оно обозначает мужской половой орган. Считается, что такое значение ему придали в конце девятнадцатого века американские солдаты, изначально оно являлось сокращением имени Ричард.

С предложением сменить название «Википедии» на Dickipedia Маск впервые выступил в октябре 2023 года. Тогда он пообещал выплатить владельцам ресурса миллиард долларов за неприличное переименование.

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Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...