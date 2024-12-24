Маск повторно предложил сменить название «Википедии» на неприличное

Американский миллиардер и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск снова предложил сменить название интернет-энциклопедии «Википедия» на неприличное.

Пользователь под ником DogeDesigner напомнил, что в прошлом бизнесмен предложил «Википедии» миллиард долларов за то, чтобы она сменила название на Dickipedia. «Это правда. Предложение еще в силе», — ответил ему Маск на своей странице в соцсети X.

Dick в английском языке относится к вульгарным словам — оно обозначает мужской половой орган. Считается, что такое значение ему придали в конце девятнадцатого века американские солдаты, изначально оно являлось сокращением имени Ричард.

С предложением сменить название «Википедии» на Dickipedia Маск впервые выступил в октябре 2023 года. Тогда он пообещал выплатить владельцам ресурса миллиард долларов за неприличное переименование.