НАВЕРХ

ФИФА хочет изменить правила исполнения пенальти

Источник:
Bild
159 0
Фото: © fc-zenit.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается скорректировать правила исполнения 11-метрового удара. Изменения могут вступить в силу после Мундиаля 2026 года.

Предложение ФИФА состоит в том, чтобы запретить полевым игрокам повторно бить по мячу, отраженному, но не зафиксированному вратарем. В случае, если мяч не окажется в сетке с первой попытки, рефери должен будет назначить удар от ворот, пишет издание Bild. При этом не уточняется, будет ли действовать это правило в случаях, если мяч угодил в штангу или перекладину и не коснулся голкипера.

Инициатором изменений является председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. По его мнению, новые правила «станут спасением» не только для вратарей, которым и так непросто справляться с 11-метровыми ударами, но и для арбитров, вынужденных во время исполнения пенальти следить, чтобы никто из игроков не забежал в штрафную раньше времени.

Изменения в правила исполнения пенальти могут вступить в силу с сезона 2026/27, то есть, уже после Чемпионата мира в Канаде, США и Мексике, который может стать последним крупным турниром, проведенным по действующим правилам. Однако, как отмечает издание, прежде поправки должен одобрить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Сборная России по футболу улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Еще по теме
Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле получил «Золотой мяч»
Сборная России по футболу улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Стало известно о возбуждении уголовного дела на Смолова за драку
Карпин пообещал вывести на матч с Катаром сильнейший состав
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

"...от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...

Spectre32

Ну а откуда больше бабосов взять как не с народа))