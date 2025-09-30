ФИФА хочет изменить правила исполнения пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается скорректировать правила исполнения 11-метрового удара. Изменения могут вступить в силу после Мундиаля 2026 года.

Предложение ФИФА состоит в том, чтобы запретить полевым игрокам повторно бить по мячу, отраженному, но не зафиксированному вратарем. В случае, если мяч не окажется в сетке с первой попытки, рефери должен будет назначить удар от ворот, пишет издание Bild. При этом не уточняется, будет ли действовать это правило в случаях, если мяч угодил в штангу или перекладину и не коснулся голкипера.

Инициатором изменений является председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. По его мнению, новые правила «станут спасением» не только для вратарей, которым и так непросто справляться с 11-метровыми ударами, но и для арбитров, вынужденных во время исполнения пенальти следить, чтобы никто из игроков не забежал в штрафную раньше времени.

Изменения в правила исполнения пенальти могут вступить в силу с сезона 2026/27, то есть, уже после Чемпионата мира в Канаде, США и Мексике, который может стать последним крупным турниром, проведенным по действующим правилам. Однако, как отмечает издание, прежде поправки должен одобрить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).