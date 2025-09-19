Сборная России по футболу улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный топ национальных сборных опубликован на официальном сайте организации.

Лидером рейтинга впервые с 2014 года стала сборная Испании. На второе место забралась сборная Франции, улучшив позицию на один пункт. Сборная Аргентины, лидировавшая в топе последние два года, опустилась на третью строчку после поражения (0:1) от Эквадора 10 сентября в отборочном матче к Чемпионату мира 2026 года.

Хозяйка будущего Мундиаля — сборная Канады впервые в своей истории заняла 26 место рейтинга, после побед над Румынией (3:0) и Уэльсом (1:0). Самый стремительный взлет продемонстрировала сборная Словакии, улучшившая свои позиции сразу на десять пунктов – до 42 места.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в сентябре провела два товарищеских матча с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1), что позволило ей подняться с 35 на 33 место рейтинга ФИФА.

До конца года национальная команда проведет еще четыре встречи с Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).



