Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер за заслуги в спорте

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответстующий указ подписал президент Владимир Путин.

Из документа следует, что Андреева и Шнайдер удостоены госнаграды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Тем же указом награды удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

18-летняя Андреева является пятой ракеткой мира. Она родилась в Красноярске, а с 2022 года живет в Каннах и тренируется в Элитном теннисном центре (ETC). 21-летняя уроженка Жигулевска Самарской области Шнайдер занимает 19-место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Живет в Москве.

Спортсменки выиграли в паре два турнира в 2025 году: в Брисбене и Майами. В 2024-ом они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.



