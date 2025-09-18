НАВЕРХ

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер за заслуги в спорте

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Диана Шнайдер и Мирра Андреева в финале Олимпиады-2024 в Париже
Фото: Like tears in rain / CC BY-SA 4.0

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответстующий указ подписал президент Владимир Путин.

Из документа следует, что Андреева и Шнайдер удостоены госнаграды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Тем же указом награды удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

18-летняя Андреева является пятой ракеткой мира. Она родилась в Красноярске, а с 2022 года живет в Каннах и тренируется в Элитном теннисном центре (ETC). 21-летняя уроженка Жигулевска Самарской области Шнайдер занимает 19-место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Живет в Москве.

Спортсменки выиграли в паре два турнира в 2025 году: в Брисбене и Майами. В 2024-ом они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.


Еще по теме
Стартовали продажи первого страйкбольного автомата АК-12
Карлос Алькарас выиграл US Open-2025
Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу Синнера на US Open
Рублев счел несправедливым штраф в $3 тыс. за нецензурную брань
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
15
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Трамп сделал внушение Зеленскому
13
Численность населения Сибири стабилизируют