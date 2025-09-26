НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: © mi.com

Китайская корпорация Xiaomi официально представила флагманскую линейку смартфонов Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max — самые мощные устройства с самыми емкими аккумуляторами в истории компании.

Новые флагманы первыми в мире получили восьмиядерные процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, а также батареи на 7000 мАч у Xiaomi 17 и 7500 мАч в версии Pro Max, что обещает рекордную в классе автономность.

LTPO OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3500 нит защищен закаленным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass с нанокерамическим покрытием. Смартфоны с буквами Pro в названии также получили дополнительные экраны Magic Back Screen на тыльной стороне с теми же характеристикам.

Все три устройства оснащены 50-мегапиксельными камерами с оптикой Leica, стереодинамиками и ультразвуковыми сканерами отпечатка пальца на экране. Заявлена поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB С 3.2 Gen 1.

Также озвучены цены устройств для китайского рынка. Младшая модель обойдется в 4499 юаней (52 900 рублей), 17 Pro — 4799 юаней (56 400 рублей), 17 Pro Max 4999 юаней (58 800 рублей). Продажи в Китае стартуют 27 сентября.

Еще по теме
Google позволит редактировать фото голосом
WhatsApp внедрил функцию перевода сообщений
Назван смартфон с лучшим экраном
Стартуют официальные российские продажи iPhone 17
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
528
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
1287
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
20508
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
37242
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
126310
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
124825
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
157917
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
148376
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2746670
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
174200
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...