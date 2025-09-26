Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов

Китайская корпорация Xiaomi официально представила флагманскую линейку смартфонов Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max — самые мощные устройства с самыми емкими аккумуляторами в истории компании.

Новые флагманы первыми в мире получили восьмиядерные процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, а также батареи на 7000 мАч у Xiaomi 17 и 7500 мАч в версии Pro Max, что обещает рекордную в классе автономность.

LTPO OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3500 нит защищен закаленным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass с нанокерамическим покрытием. Смартфоны с буквами Pro в названии также получили дополнительные экраны Magic Back Screen на тыльной стороне с теми же характеристикам.

Все три устройства оснащены 50-мегапиксельными камерами с оптикой Leica, стереодинамиками и ультразвуковыми сканерами отпечатка пальца на экране. Заявлена поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB С 3.2 Gen 1.

Также озвучены цены устройств для китайского рынка. Младшая модель обойдется в 4499 юаней (52 900 рублей), 17 Pro — 4799 юаней (56 400 рублей), 17 Pro Max 4999 юаней (58 800 рублей). Продажи в Китае стартуют 27 сентября.