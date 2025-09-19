НАВЕРХ
Названы пять лучших доступных смартфонов

Смартфон Realme 14T
Смартфон Realme 14T
Фото: © Realme

Названы лучшие бюджетные смартфоны в пределах 22 тысяч рублей по версии тематического портала «Палач». Список возглавил Realme 14T.

Он выделяется оптимальным сочетанием цены, производительности и дизайна. Realme 14T получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, чип MediaTek Dimensity 6300, защиту IP69. Купить его можно за 17 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга Poco M7 Pro за аналогичную сумму. Он оснащен более производительным чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, однако уступает лидеру по емкости аккумулятора и защищенности корпуса.

В топ-3 также попал iQOO Z10. Он выделяется AMOLED-дисплеем с яркостью до 5000 нит и процессором Snapdragon 7s Gen 3. У него емкий аккумулятор на 7300 мАч. Стоимость аппарата начинается от 18 тысяч рублей.

В рейтинг лучших бюджетных смартфонов также вошли Tecno Spark 40 Pro+ на чипе MediaTek Helio G200 стоимостью порядка 19 тысяч рублей и Honor 400 Lite на кастомном чипе MediaTek Dimensity 7025 Ultra, его можно купить за 22 тысячи.

Хайтек #Смартфоны
