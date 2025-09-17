НАВЕРХ
Телевизоры из-за солнечного излучения покажут помехи

Помехи могут появиться на телеэкранах россиян с 27 сентября, эффект будет продолжаться три недели, предупредила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

Эффект вызван так называемой осенней интерференцией, когда солнечное излучение негативно влияет на прием телесигнала со спутника. Обычно интерференция наблюдается дважды в год и длится порядка трех недель в промежутке между осенним и весенним равноденствием.

В этот период Солнце оказывается на одной линии со спутником связи и приемной станцией на Земле. Возможные по этой причине помехи должны прекратиться после 20 октября, отмечается в сообщении.

Сигнал при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения в случае помех будут переключать на другой источник, чтобы трансляция не прерывалась. 

Хайтек #Техника #Космос
