Кроуфорд установил уникальный рекорд в боксе

Американский боксер Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) победил мексиканца Сауля Альвареса.

Поединок в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда по решению судей. В результате Кроуфорд стал первым в истории современного бокса чемпионом сразу в трех весовых категориях.

«Хвала господу, у меня сегодня были силы и темп. Канело — великий чемпион. Я большой его фанат и испытываю к нему огромное уважение. Но сегодня я был лучше. Последний ли это бой для меня? Пока не могу сказать. Будем обсуждать с командой», — приводит «Газета.ру» слова Кроуфорда, сказанные им после боя.

Кроуфорд теперь является обладателем титулов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).