Кадыров подарил бойцу Чимаеву Maybach

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично встретил нового чемпиона UFC Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного и подарил ему автомобиль Maybach.

Кадыров выложил в телеграм-канале видео со встречи Чимаева. «Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — сказал глава Чечни.

На последних кадрах видно, как боец уезжает на черном Mercedes-Maybach без государственных номеров.

Чимаев на турнире UFC 319 в Чикаго победил представитля ЮАР Дрикуса дю Плесси, установив рекорд UFC по контролю в партере — 21 минуту 40 секунд. Он нанес 529 точных ударов, что стало абсолютным рекордом организации, и одержал блестящую победу единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни, в 16 лет уехал с семьей в Швецию в статусе беженцев. В 2024 году получил паспорт ОАЭ, на территории этой страны он тренируется и проживает большую часть времени, под ее флагом выходит в UFC. О дружбе Кадырова с Чимаевым стало известно в 2020 году.