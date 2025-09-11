Роспатент зарегистрировал товарный знак Xiaomi для продажи пива

Роспатент удовлетворил заявку китайского технологического гиганта Xiaomi на регистрацию товарного знака для продажи нескольких классов товаров, в том числе, напитков и сладостей.

Заявку на регистрацию бренда для продажи товаров 26, 30, 31 и 32 классов по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) китайская компания подала в Роспатент еще 28 декабря 2024 года.

Теперь Xiaomi сможет продавать в России под своим названием ленты для волос, брелоки, накладные бороды и парики, чай, кофе, жевательные резинки, шоколад, а также пиво, соки и энергетические напитки, сообщает ТАСС.

Корпорация Xiaomi была основана в 2010 году китайским предпринимателем Лэй Цзюнем и на текущий момент является одним из мировых лидеров по производству смартфонов, бытовой техники и электроники. С 2023 года компания также выпускает электромобили, линейка которых пока состоит из двух моделей.