НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Касперская обвинила Роскомнадзор в «обрушении Рунета» и извинилась

Источник:
948 2
Наталья Касперская
Фото: © t.me/natalya_kasperskaya_channel

Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что «в угаре борьбы с обходом блокировок Роскомнадзор (РКН) обрушил половину сервисов Рунета», однако затем извинилась перед ведомством.

На масштабные проблемы в работе цифровых сервисов банков и системы быстрых платежей (СБП) россияне жаловались 3 апреля. Сбой затронул Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Ozon Банк и другие.

В своей оценке Касперская ссылалась на результаты своего обсуждения проблемы с «технарями, которые хорошо разбираются в трафике». Пересказывая их мнение, она утверждала, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».

Но в следующем посте Касперская написала, что глава РКН Андрей Липов в личном разговоре объяснил ей причины сбоя, причиной которого, оказывается, стали неполадки во внутренних системах Сбера.

Поскольку Сбербанк системообразующий и на его инфраструктуру сильно завязаны другие банки, сбой в нем привел к сбоям в некоторых других банках и в СБП, передала соосновательница «Лаборатории Касперского» объяснения Липова.

Касперская дала понять, что таких публикаций, как ее пост с гипотезой о связи блокировок и банковского сбоя, могло бы не быть, если бы профильные ведомства поддерживали «прямую коммуникацию» с россиянами.

«Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось», — констатировала она.

Хайтек #Интернет #IT-бизнес
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?