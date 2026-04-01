«Яндекс» станет оператором сотовой связи

«Яндекс» станет новым оператором связи в России, запуск соответствующих услуг запланирован на лето 2026 года.

Оператор «Яндекса» будет работать без собственной инфраструктуры, на сети «Вымпелкома» («Билайн»), пишет «Коммерсантъ». Однако степень зависимости от партнера будет минимальной, лишь на уровне «железа».

На себя «Яндекс» возьмет продажи, маркетинг, обслуживание, а также биллинг и кастомизацию услуг. На первом этапе проект планируют развернуть в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.

Выход «Яндекса» в сегмент мобильной связи эксперты объясняют общей тенденцией: крупные экосистемы уже развивают подобные проекты. В частности, аналогичные решения есть у «Сбера» и «Т-Банка».

Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут