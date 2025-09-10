Apple представила наушники с функцией синхронного перевода

Корпорация Apple представила третье поколение наушников AirPods Pro с функцией Live Translation, позволяющей переводить речь собеседника на другой язык в реальном времени.

Технология работает на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence и может переводить звучащую речь как в аудио-, так и в текстовый формат.

«Чтобы взаимодействовать с кем-то, у кого нет этой возможности громкой связи, есть возможность использовать iPhone в качестве горизонтального дисплея, показывающего живую транскрипцию того, что пользователь говорит на предпочитаемом языке другого человека. Когда другой человек отвечает, его речь переводится на предпочитаемый пользователем язык с помощью AirPods», — говорится в сообщении пресс-службы Apple.

Пока функция поддерживает английский, французский, немецкий, португальский и испанский языки. К концу года обещают добавить итальянский, японский, корейский и упрощенный китайский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин открыл официальный канал в мессенджере Max

Помимо AirPods Pro3, синхронный перевод будет доступен в AirPods Pro второго поколения, а также в более дешевых AirPods 4. Правда, для ее активации потребуется iPhone 15 Pro или более новой модели с прошивкой iOS 26.



