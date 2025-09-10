НАВЕРХ
Путин открыл официальный канал в мессенджере Max

Официальный канал президента России Владимира Путина появился в национальном мессенджере Max, сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной», — говорится в первом посте.

В настоящее время в канале опубликовано два поста, которые суммарно собрали более 25 тысяч реакций. Число подписчиков президентского канала в Max за первые сутки превысило 150 тысяч человек.

Для сравнения — на официальный канал Владимира Путина в Telegram сейчас подписано около 300 тысяч человек. У пресс-службы президента РФ также есть официальные аккаунты в VK, на YouTube и Rutube.

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов, запущенный в марте 2025 года. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. В начале сентября аудитория мессенджера превысила 30 миллионов человек. 

