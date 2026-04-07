Интернет и связь в России резко подорожают

Интернет и связь в России в текущем году подорожают на 15–20%, спрогнозировал основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов.

При этом прошлый год также завершился заметным ростом тарифов на связь. Анализ средних цен интернет-провайдеров на самые дешевые тарифы со скоростью от 100 Мбит/с показал, что в среднем по стране рост составил 24%, уточнил Скворцов в комментарии «Газете.Ru».

По словам эксперта, поддержание работы связи обходится компаниям все дороже — растут расходы на оборудование, сервисное обслуживание и электроэнергию. Так, с 1 сентября в России планируется обязательная замена устаревших медных сетей на оптоволокно.

«Не секрет, что операторы, как и многие другие компании, стараются переложить дополнительные расходы на клиентов. В 2026 году мы прогнозируем дальнейшее увеличение абонентской платы на интернет и связь в диапазоне 15–20%», — спрогнозировал Скворцов.

Также он указал на важный прецедент на рынке проводного доступа — провайдер «Дом.ру» запустил пилотный проект, в рамках которого при превышении порога в 3 ТБ трафика в месяц скорость интернета принудительно снижается.

«Это важный прецедент. Да, мера направлена против теневых офисов и майнинг-ферм, маскирующихся под частных пользователей. Однако юридическая граница между защитой сети и монетизацией ограничений крайне тонка», — отметил специалист.

По его словам, сам факт введения лимита меняет парадигму — домашний проводной интернет теперь нельзя назвать безлимитным. Скворцов не исключает, что аналогичные лимиты могут появиться у других крупных провайдеров.