Дата-центры в России массово вышли из строя

РБК
Ростелеком. Дата-центр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оборудование построенных более десяти лет назад центров обработки данных в России стало массово выходить из строя.

Компании за последние полгода столкнулись с резким увеличением количества аварий в серверных и небольших дата-центрах, пишет РБК со ссылкой на участников рынка, сервисных интеграторов и отраслевых аналитиков.

По оценке интеграторов, сервисные заявки связаны с инфраструктурой, которая была в эксплуатации более 10–15 лет, спустя такой срок техника достигает конца жизненного цикла. При этом у некоторых компаний инженерная инфраструктура находится в «предсмертном состоянии».

Причиной массового выхода из строя оборудования стал уход иностранных вендоров, ухудшение макроэкономической ситуации, а также экономия на сервисе и окончание жизненного цикла целого ряда оборудования.

Риск аварий дата-центров может привести к серьезным проблемам в промышленности, торговли, логистике. Эксперты отмечают, что ситуацию можно исправить заменой узлов на китайские или российские альтернативы.

Оператор Т2 отменил международный роуминг
Власти смягчат запрет на звонки из‑за границы
Поставлен рекорд по переносу мобильных номеров
Илон Маск собрался вывести дата‑центры ИИ на орбиту Земли
Обсуждение (1)
