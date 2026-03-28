Дата-центры в России массово вышли из строя

Оборудование построенных более десяти лет назад центров обработки данных в России стало массово выходить из строя.

Компании за последние полгода столкнулись с резким увеличением количества аварий в серверных и небольших дата-центрах, пишет РБК со ссылкой на участников рынка, сервисных интеграторов и отраслевых аналитиков.

По оценке интеграторов, сервисные заявки связаны с инфраструктурой, которая была в эксплуатации более 10–15 лет, спустя такой срок техника достигает конца жизненного цикла. При этом у некоторых компаний инженерная инфраструктура находится в «предсмертном состоянии».

Причиной массового выхода из строя оборудования стал уход иностранных вендоров, ухудшение макроэкономической ситуации, а также экономия на сервисе и окончание жизненного цикла целого ряда оборудования.

Риск аварий дата-центров может привести к серьезным проблемам в промышленности, торговли, логистике. Эксперты отмечают, что ситуацию можно исправить заменой узлов на китайские или российские альтернативы.