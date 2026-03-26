Оператор Т2 отменил международный роуминг

Оператор связи Т2 отменил международный роуминг для звонков — теперь для звонков из-за границы можно использовать пакеты минут из обычных тарифов, сообщила пресс-служба компании.

Пользоваться стандартными пакетами минут можно более чем в 50 странах мира, осуществляя звонки на любые номера в России. Для звонков на номера других стран действует тарификация согласно стандартным условиям международного роуминга Т2.

Приравнивание звонков в роуминге к звонкам по России делает расходы на связь более предсказуемыми и избавляет клиентов от необходимости отдельно контролировать баланс при каждом звонке домой, подчеркнул оператор.

Роуминг — это возможность пользоваться мобильной связью, когда пользователь находится за пределами зоны покрытия своего оператора. Обычно такая услуга оплачивается отдельно и стоит дороже стандартных минут из тарифа.