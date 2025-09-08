НАВЕРХ

Карлос Алькарас выиграл US Open-2025

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась в четырех сетах: 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

За победу в финале последнего в году турнира Большого шлема испанец получит пять миллионов долларов. Кроме того, он займет первое место в мировом рейтинге, прервав 65-недельную гегемонию Синнера.

Матч в Нью-Йорке стал третьим финалом турниров Большого шлема в этом году, на которых встречались Алькарас и Синнер. Испанец оказался сильнее на Ролан Гаррос, сумев вырвать победу в тяжелейшем пятисетовом матче. Итальянец после этого провел работу над ошибками и взял реванш в финале Уимблдона.

В начале 2025-го Синнер также был триумфатором Australian Open, обыграв в финале Александра Зверева. Таким образом, все четыре турнира Большого шлема в этом году выиграли Синнер и Алькарас.

Для 22-летнего испанца триумф на US Open стал вторым в карьере. Он уже выигрывал этот турнир в 2022 году, после чего стал самой молодой первой ракеткой мира в истории ATP.

