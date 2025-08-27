Google и Wikipedia оштрафовали за нарушение законов РФ

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google и фонд Wikimedia, управляющий популярной онлайн-энциклопедией Wikipedia, за нарушение российского закона.

«Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 7 196 042 рублей, Wikimedia Foundation, Inc — на 6 млн рублей», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Обе компании признаны виновными в осуществлении иностранным юридическим лицом работы на территории РФ без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в стране (часть 2 статьи 13.49 КоАП РФ).

Ранее российские суды неоднократно штрафовали иностранные интернет-сервисы за неудаление запрещенного контента, а также за неоплаченные вовремя штрафы.

В октябре 2024 года российский суд назначил Google штраф в два ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов отечественных телеканалов на YouTube.