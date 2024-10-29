Российские телекомпании потребовали от Google два ундециллиона рублей

Российские телекомпании потребовали у корпорации Google два ундециллиона рублей (единица с 36) в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube.

В деле фигурируют телеканалы «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и некоторые другие. Всего пострадавшими в качестве третьих лиц числится 17 каналов, рассказали РБК источники.

Ранее суд обязал Google восстановить доступ к аккаунтам названных телеканалов на YouTube.

Если компания не исполнит судебное решение в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, она должна будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч руб. за каждый день просрочки. Сумма будет еженедельно удваиваться до момента исполнения этого решения.

После начала спецоперации на Украине YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже — RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др.