Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занесен в Книгу рекордов России за наибольшее количество шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ.

«897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом упорства, стабильности и спортивного мастерства», — сообщила пресс-служба Книги рекордов России, сопроводив информацию о рекорде Овечкина фотографией 39-летнего хоккеиста с сертификатом в руках.

Весной 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, который держался 26 лет. 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 895-ую шайбу, а затем в матчах против «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз» упрочил свое преимущество, забросив 896 и 897 шайбы.

Текущий контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона 2025/26. В марте 2025 года в интервью изданию «Спорт-Экспресс» форвард заявлял, что не планирует заключать новое соглашение со «столичными», и не исключил переход в московское «Динами», воспитанником которого он является.