НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Овечкин и Шипачев дали старт съемкам «Дополнительного времени»

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Александр Овечкин и Вадим Шипачев на съемках фильма
Александр Овечкин и Вадим Шипачев на съемках фильма "Дополнительное время"
Фото: © пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

Лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин и олимпийский чемпион Вадим Шипачев посетили ледовую арену Дворца спорта «Некрасовка»в Москве, где начались съемки семейного приключенческого фильма «Дополнительное время», сообщает пресс-служба кинокомпании «Наше кино».

Появление на площадке именитых хоккеистов вызвало настоящий ажиотаж среди юных актеров и хоккеистов, задействованных в съемках картины, производством которой занимается кинокомпания AP Entertainment.

«Приятно, когда дети интересуются хоккеем. Фильм "Дополнительное время" – настоящий заряд: после него ребята точно побегут в спортивные секции, и я в этом тоже вижу свою задачу», — цитирует Овечкина пресс-служба компании «Наше кино».

Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности. Фильм рассказывает о сводных братьях, которые постоянно ссорятся, но внезапно оказываются в прошлом. Там они знакомятся с 12-летним Вадимом Шипачевым и помогают ему поверить в себя и выбрать путь большого спорта.

«Здорово стать частью проекта, в котором много внимания уделяется не только каким-то спортивным моментам, но и общечеловеческим ценностям – дружбе, взаимовыручке, дисциплине, уважению и доверию», – поделился Вадим Шипачев.

Сценаристом и режиссером фильма стал Руслан Бальтцер («Даже не думай!»). Актерский каст содержит такие имена, как Роман Курцын, Анна Хилькевич и Дмитрий Певцов. Картина выйдет в российский прокат в 2026 году.

Еще по теме
Яркие зарубежные сериалы про мафию
Хоррор «Одно целое» стал лидером кинопроката за уик-энд
«Вампиры средней полосы» ограничатся тремя сезонами
ТНТ снимет сериал «Тайный город» по культовым фэнтези
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Самое обсуждаемое
56
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
50
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
38
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
31
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО
30
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку