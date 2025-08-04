Овечкин и Шипачев дали старт съемкам «Дополнительного времени»

Александр Овечкин и Вадим Шипачев на съемках фильма "Дополнительное время"

Лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин и олимпийский чемпион Вадим Шипачев посетили ледовую арену Дворца спорта «Некрасовка»в Москве, где начались съемки семейного приключенческого фильма «Дополнительное время», сообщает пресс-служба кинокомпании «Наше кино».

Появление на площадке именитых хоккеистов вызвало настоящий ажиотаж среди юных актеров и хоккеистов, задействованных в съемках картины, производством которой занимается кинокомпания AP Entertainment.

«Приятно, когда дети интересуются хоккеем. Фильм "Дополнительное время" – настоящий заряд: после него ребята точно побегут в спортивные секции, и я в этом тоже вижу свою задачу», — цитирует Овечкина пресс-служба компании «Наше кино».

Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности. Фильм рассказывает о сводных братьях, которые постоянно ссорятся, но внезапно оказываются в прошлом. Там они знакомятся с 12-летним Вадимом Шипачевым и помогают ему поверить в себя и выбрать путь большого спорта.

«Здорово стать частью проекта, в котором много внимания уделяется не только каким-то спортивным моментам, но и общечеловеческим ценностям – дружбе, взаимовыручке, дисциплине, уважению и доверию», – поделился Вадим Шипачев.

Сценаристом и режиссером фильма стал Руслан Бальтцер («Даже не думай!»). Актерский каст содержит такие имена, как Роман Курцын, Анна Хилькевич и Дмитрий Певцов. Картина выйдет в российский прокат в 2026 году.