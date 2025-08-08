НАВЕРХ

Сборные России и Ирана по футболу встретятся 10 октября

Источник:
Sibnet.ru
142 0

Сборные России и Ирана по футболу проведут 10 октября товарищеский матч, сообщает сайт Российского футбольного союза. Встреча пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«В последний раз команды встречались в Тегеране в 2023 году и сыграли вничью 1:1. Оба гола были забиты с пенальти – в ворота Ирана забил Антон Миранчук, отыгрались хозяева благодаря точному удару Мехди Тареми», — говорится в сообщении РФС.

Иранская команда занимает 20 место в рейтинге ФИФА, сборная России – 35-е. Перед матчем с Ираном россияне успеют провести еще две товарищеские встречи с Иорданией 4 сентября и Катаром 7 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзнер призвал «вернуть флаг» россиянам

Российскую национальную сборную с 26 июля 2021 года возглавляет Валерий Карпин. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Летом 2025 года россияне провели два товарищеских матча: 6 июня с Нигерией (1:1) и 10 июня с Белоруссией (4:1).

Еще по теме
Станислав Черчесов станет главным тренером ФК «Ахмат»
ФК «Спартак» приобрел Фернандеша за рекордную сумму
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
Футбольный симулятор EA Sports FC 26 получил дату релиза
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Вокруг спорта
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Как кошки выбирают место для сна
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как узнать размер кольца на палец
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
32
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
28
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн