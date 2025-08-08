Сборные России и Ирана по футболу встретятся 10 октября

Сборные России и Ирана по футболу проведут 10 октября товарищеский матч, сообщает сайт Российского футбольного союза. Встреча пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«В последний раз команды встречались в Тегеране в 2023 году и сыграли вничью 1:1. Оба гола были забиты с пенальти – в ворота Ирана забил Антон Миранчук, отыгрались хозяева благодаря точному удару Мехди Тареми», — говорится в сообщении РФС.

Иранская команда занимает 20 место в рейтинге ФИФА, сборная России – 35-е. Перед матчем с Ираном россияне успеют провести еще две товарищеские встречи с Иорданией 4 сентября и Катаром 7 сентября.

Российскую национальную сборную с 26 июля 2021 года возглавляет Валерий Карпин. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Летом 2025 года россияне провели два товарищеских матча: 6 июня с Нигерией (1:1) и 10 июня с Белоруссией (4:1).