Джон Изнер призвал «вернуть флаг» российским теннисистам

Экс-восьмая ракетка мира, американец Джон Изнер призвал вернуть российским теннисистам возможность выступать на международных турнирах под своим, а не под нейтральным флагом.

Пост по этому поводу спортсмен опубликовал в соцсети X после того, как россиянин Карен Хачанов вышел в финал Открытого чемпионата Канады в Торонто, обыграв третью ракетку мира Александра Зверева.

«Можно уже вернуть российским теннисистам их флаг? Сейчас это уже несколько нелепо», – написал Изнер.

Российские теннисисты выступают на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе без национального флага с 2022 года.

Джон Изнер установил сразу несколько рекордов в мире тенниса: за свою карьеру он 14 470 раз подал навылет, а также стал участником самого продолжительного теннисного матча в истории: в 2010 году поединок Изнера и француза Николя Маю на Уимблдонском турнире длился 11 часов 5 минут. В том трехдневном матче Изнер сделал 113 эйсов, что является рекордом по количеству подач навылет в одной игре.

Карен Хачанов в финале «мастерса» в Торонто сыграет против седьмой ракетки мира, американца Бена Шелтона.



