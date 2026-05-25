Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»

Пловец Евгений Сомов
Фото: © @somatinka

Российский пловец Евгений Сомов завоевал серебро и бронзу на «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games, или «Улучшенные игры»).

Сомов занял второе место в заплыве на 100 метров брассом, показал результат 59,61 секунды. Он уступил американцу Коди Миллеру (59,47). Третьим финишировал бразилец Фелипе Лима (1.01,94).

В заплыве на 50 метров на спине Сомов стал третьим с результатом 27,21. Первое место завоевал Миллер (26,55), второе — Лима (26,98).

26-летний Сомов — единственный российский пловец, участвовавший в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтрального атлета. Тогда он не смог отобраться в полуфинал на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метьрв брассом. Чемпион мира (в комбинированной эстафете 4×100) и Европы (на дистанции 200 м брассом) среди юниоров. С 2019 года он проживает в американском Окленде (штат Калифорния).

Сомов объяснял участие в «Олимпиаде на стероидах» тем, что ему интересно увидеть себя в наилучшей форме и в своих максимальных кондициях. «Я больше делаю то, что мне интересно и то, что мне по кайфу. Я все равно фокусируюсь на карьере пловца, обожаю плавание, но я это делаю со стилем», — отметил он.

В программе Enhanced Games — легкая атлетика (100 метров и барьерный бег), плавание (50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем) и тяжелая атлетика. За мировой рекорд обещано 250 тысяч долларов, а победители стометровки и 50-метровки вольным стилем получат дополнительный бонус в миллион.

Участникам разрешено применять любые вещества, одобренные Управлением по санитарному надзору за продуктами и лекарствами (FDA) США. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило проект, назвав его «опасным и безответственным».

