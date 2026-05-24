Российским гимнасткам вернули флаг на ЧЕ в Болгарии

Флаг России
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны, следует из данных, опубликованных на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

В разделе, в котором опубликована информация о турнире в Болгарии, среди участников указана сборная России. Изначально планировалось, что российские гимнастки выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.

В марте 2022 года World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине.

Чемпионат Европы пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.

