Мирра Андреева впервые стала пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере заняла пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный топ опубликован на сайте организации.

18-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала Уимблдона, где в упорной борьбе уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). По итогам турнира она заработала 420 очков и переместилась с седьмого на пятое место мирового рейтинга с 5163 очками.

Первую позицию в обновленном топе сохранила белорусская спортсменка Арина Соболенко (12420 очков), на втором месте американка Кори Гауфф (7669 очков), на третьем — Ига Швентек из Польши (6813), на четвертом — Джессика Пегула из США (6423).

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Улучшить свои позиции в рейтинге по итогам Уимблдона смогли также россиянки Екатерина Александрова, переместившаяся с 17 на 16 место, и Людмила Самсонова – с 19 на 17 строчку.

Андреева стала самой молодой теннисисткой, вошедшей в топ-5 WTA, с 2004 года. Тогда эта высота покорилась 17-летней Марии Шараповой.