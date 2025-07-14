Синнер обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025 года, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса.

Теннисисты, занимающие первую и вторую строчки в рейтинге ATP, уже встречались чуть больше месяца назад в финале Ролан Гарроса, и тогда титул забрал испанец, сумев переломить ход встречи и отыграться с 0:2 по сетам. К своему первому финалу Уимблдона Синнер провел работу над ошибками и смог взять реванш.

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Итальянец отдал первый сет, хотя первым сделал брейк по ходу партии, но затем, будто не обратив внимание на эту локальную неудачу, обрушил на испанца лавину эйсов, а кроме того, стал предугадывать дропшоты, которыми Алькарас терзал его на протяжении первой партии. В результате, делая один брейк в каждом из последующих сетов, Синнер безупречно держал свою подачу и взял три сета подряд.

Итоговый счет: 4:6, 6:4, 6:4, 6,4, и 23-летний Синнер становится первым итальянским теннисистом, выигравшим Уимблдон.

В феврале 2025-го Янник Синнер был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило в двух пробах итальянца клостебол — запрещённый в спорте анаболический стероид.