НАВЕРХ

Синнер обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Итальянский теннисист Янник Синнер
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025 года, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса.

Теннисисты, занимающие первую и вторую строчки в рейтинге ATP, уже встречались чуть больше месяца назад в финале Ролан Гарроса, и тогда титул забрал испанец, сумев переломить ход встречи и отыграться с 0:2 по сетам. К своему первому финалу Уимблдона Синнер провел работу над ошибками и смог взять реванш.

#Летние виды
Уимблдонский турнир: история и традиции

Итальянец отдал первый сет, хотя первым сделал брейк по ходу партии, но затем, будто не обратив внимание на эту локальную неудачу, обрушил на испанца лавину эйсов, а кроме того, стал предугадывать дропшоты, которыми Алькарас терзал его на протяжении первой партии. В результате, делая один брейк в каждом из последующих сетов, Синнер безупречно держал свою подачу и взял три сета подряд.

Итоговый счет: 4:6, 6:4, 6:4, 6,4, и 23-летний Синнер становится первым итальянским теннисистом, выигравшим Уимблдон.

В феврале 2025-го Янник Синнер был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило в двух пробах итальянца клостебол — запрещённый в спорте анаболический стероид.

Еще по теме
Уимблдон-2025 остался без россиян
Уимблдонский турнир: история и традиции
Рублев вылетел, Хачанов в 1/4 финала Уимблдона
Чемпион России по мотокроссу погиб на соревнованиях
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Корт №1 Уимблдонского теннисного турнира
Уимблдонский турнир: история и традиции
09.07.2025 00:01
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
36
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
34
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
28
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
22
Зеленский призвал «остановить войну силой»
18
Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто