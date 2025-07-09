Уимблдонский турнир: история и традиции

В 1877 году 9 июля начался первый Уимблдон – на сегодня старейший теннисный турнир серии Большого шлема. Как изначально небольшие местные соревнования выросли в одно из самых престижных спортивных событий мира, привлекающие внимание богатой историей и традициями?

Зарождение

История Уимблдонского турнира началась в 1877 году, когда Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета решил провести первое соревнование по теннису в мужском одиночном разряде.

На соревнования заявились 22 человека, заплатившие за участие около фунта. Матчи начались 9 июля, а первым чемпионом стал британец Спенсер Гор.

С 1884-го на турнире также начали проводить женские матчи в одиночке и парные мужские.

Уникальность

Главная особенность Уимблдона — это единственный турнир Большого шлема, который проводится на травяных кортах под открытым небом.

На большинстве кортов отсутствует искусственное освещение, чтобы не затягивать матчи и дать болельщикам возможность вернуться домой на общественном транспорте.

Из 19 кортов исключением являются лишь два: корт №1 и Центральный, там есть искусственное освещение и раздвижная крыша, позволяющая продолжить матч в случае дождя.

Дресс-код

На играх действует строгий дресс-код — все участники обязаны выступать в белой форме, включая обувь и даже шнурки.

На судей дресс-код тоже распространяется: темно-синие цвета в сочетании с белым. Для рефери-мужчин обязательно наличие галстука.

Королевская семья

Уимблдон тесно связан с британской монархией. Королевская семья регулярно посещает турнир, а ее члены лично вручают трофеи победителям. Триумфатору турнира прошлого года – испанцу Карлосу Алькарасу — награду вручала принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон).

Традиционный десерт

Одним из символов турнира и его традиционным десертом стала клубника со сливками. Ягоду выращивают в графстве Кент недалеко от Лондона.

Одна порция из 10 ягод стоит около 2,5 фунтов Стерлингов (около 3,5 доллара).За время турнира зрители съедают около 160 тысяч порций этого деликатеса.

Пернатый символ

От голубей и других птиц корты Уимблдона с 2007 года охраняет ястреб Руфус. В дни матчей его доставляют в теннисный клуб к пяти утра, и в течение нескольких часов он успевает облететь все любимые места голубей и разогнать их одним своим видом.

У Руфуса есть свои соцсети, а его портреты печатают на кружках, одежде и другом мерче турнира.

Самый долгий матч

В 2010 году в Уимблдоне состоялся самый затяжной матч между американцем Джоном Изнером и французом Николя Маю. Поединок шел в течение трех дней и суммарно продлился 11 часов и 5 минут.

Победил в той встрече Изнер со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. За весь матч Маю сделал всего один брейк, а Изнер — два.

Рекордсмены турнира

Рекордсменами турнира по количеству титулов в мужском одиночном стали три теннисиста: Уильям Реншоу (еще в XIX веке), Пит Сампрас и Роджер Федерер становились победителями Уимблдона по семь раз.

В женском турнире единоличный рекорд принадлежат легендарной Мартине Навратиловой, которая побеждала девять раз, в том числе шесть лет подряд – с 1982 по 1987 годы.

Россияне на Уимблдоне

Из российских спортсменов трофей завоевывала только Мария Шарапова, в 2004 году обыгравшая в финале американку Серену Уильямс.

В 2025 году в четвертьфинале Уимблдона впервые с 2006 года оказались сразу три российские теннисистки: Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Кроме того, добраться до этой стадии турнира удалось Карену Хачанову.