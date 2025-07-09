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Уимблдонский турнир: история и традиции

Источник:
Sibnet.ru
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В 1877 году 9 июля начался первый Уимблдон – на сегодня старейший теннисный турнир серии Большого шлема. Как изначально небольшие местные соревнования выросли в одно из самых престижных спортивных событий мира, привлекающие внимание богатой историей и традициями?

Зарождение

История Уимблдонского турнира началась в 1877 году, когда Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета решил провести первое соревнование по теннису в мужском одиночном разряде. 

На соревнования заявились 22 человека, заплатившие за участие около фунта. Матчи начались 9 июля, а первым чемпионом стал британец Спенсер Гор. 

С 1884-го на турнире также начали проводить женские матчи в одиночке и парные мужские.

Уникальность

Главная особенность Уимблдона — это единственный турнир Большого шлема, который проводится на травяных кортах под открытым небом. 

На большинстве кортов отсутствует искусственное освещение, чтобы не затягивать матчи и дать болельщикам возможность вернуться домой на общественном транспорте. 

Фото: Arne Mseler / CC BY-SA 3.0 de

Из 19 кортов исключением являются лишь два: корт №1 и Центральный, там есть искусственное освещение и раздвижная крыша, позволяющая продолжить матч в случае дождя.

Дресс-код

На играх действует строгий дресс-код — все участники обязаны выступать в белой форме, включая обувь и даже шнурки. 

Болбои в характерном дресс-коде на Уимблдонском турнире
Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

На судей дресс-код тоже распространяется: темно-синие цвета в сочетании с белым. Для рефери-мужчин обязательно наличие галстука.

Королевская семья

Уимблдон тесно связан с британской монархией. Королевская семья регулярно посещает турнир, а ее члены лично вручают трофеи победителям. Триумфатору турнира прошлого года – испанцу Карлосу Алькарасу — награду вручала принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон).

Традиционный десерт

Одним из символов турнира и его традиционным десертом стала клубника со сливками. Ягоду выращивают в графстве Кент недалеко от Лондона.  

Клубника со сливками – традиционный десерт Уимблдонского турнира
Фото: Micolo J from Shrewsbury, England / CC BY 2.0

Одна порция из 10 ягод стоит около 2,5 фунтов Стерлингов (около 3,5 доллара).За время турнира зрители съедают около 160 тысяч порций этого деликатеса.

Пернатый символ

От голубей и других птиц корты Уимблдона с 2007 года охраняет ястреб Руфус. В дни матчей его доставляют в теннисный клуб к пяти утра, и в течение нескольких часов он успевает облететь все любимые места голубей и разогнать их одним своим видом. 

Ястреб Руфус, отпугивающий голубий на Уимблдоне
Фото: Catherine Wright / CC BY-SA 2.0

У Руфуса есть свои соцсети, а его портреты печатают на кружках, одежде и другом мерче турнира.

Самый долгий матч

В 2010 году в Уимблдоне состоялся самый затяжной матч между американцем Джоном Изнером и французом Николя Маю. Поединок шел в течение трех дней и суммарно продлился 11 часов и 5 минут. 

Табличка в память о самом затяжном матче в истории Уимблдона
Фото: Jonotennis / CC BY-SA 3.0

Победил в той встрече Изнер со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. За весь матч Маю сделал всего один брейк, а Изнер — два.

Рекордсмены турнира

Рекордсменами турнира по количеству титулов в мужском одиночном стали три теннисиста: Уильям Реншоу (еще в XIX веке), Пит Сампрас и Роджер Федерер становились победителями Уимблдона по семь раз. 

В женском турнире единоличный рекорд принадлежат легендарной Мартине Навратиловой, которая побеждала девять раз, в том числе шесть лет подряд – с 1982 по 1987 годы.

Россияне на Уимблдоне

Из российских спортсменов трофей завоевывала только Мария Шарапова, в 2004 году обыгравшая в финале американку Серену Уильямс. 

Теннисистка Мария Шарапова на победном Уимблдонском турнире 2004 года
Фото: Wikimedia / CC BY 2.0

В 2025 году в четвертьфинале Уимблдона впервые с 2006 года оказались сразу три российские теннисистки: Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Кроме того, добраться до этой стадии турнира удалось Карену Хачанову.

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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...