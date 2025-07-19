Twitch запустил вертикальные видеотрансляции

Стриминговая площадка Twitch запустила тестирование вертикальных трансляций. Для этого специалисты компании полностью переработали систему кодирования видео, алгоритмы рекомендаций, а также интерфейс чата.

Кроме вертикального видео, в новой версии появились не перекрывающий изображение «плавающий» чат, вертикальные оверлеи для донатов, специальные стикеры и эмодзи, отмечается в официальном блоге разработчиков.

По оценкам экспертов, переход на вертикальный формат может увеличить мобильную аудиторию Twitch на 1520%. При этом платформа не собирается отказываться от классических горизонтальных трансляций.

Неизвестно, когда нововведение выйдет из стадии тестирования, в пилотную группу попали 50 тысяч пользователей. Окончательное решение будет принято после анализа поведения экспериментальной группы.