ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России

Московский клуб ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу.

Встреча, прошедшая в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев, в составе которых гол забил Игорь Дивеев (48-я минута). На 89-й минуте красную карточку получил футболист «Краснодара» Мозес Кобнан.

«Отношение игроков было просто фантастическим. Без отношения невозможно играть, невозможно побеждать. Сегодня они сыграли на 120%. Да, они пока не находятся в своих оптимальных физических кондициях, но они компенсировали это запредельной самоотдачей и своим отношением к делу», — приводит ТАСС слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России, выиграв восьмой титул, вратарь принял участие во всех победных для ЦСКА розыгрышах трофея.