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ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России

Источник:
ТАСС
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Московский клуб ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу.

Встреча, прошедшая в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев, в составе которых гол забил Игорь Дивеев (48-я минута). На 89-й минуте красную карточку получил футболист «Краснодара» Мозес Кобнан.

«Отношение игроков было просто фантастическим. Без отношения невозможно играть, невозможно побеждать. Сегодня они сыграли на 120%. Да, они пока не находятся в своих оптимальных физических кондициях, но они компенсировали это запредельной самоотдачей и своим отношением к делу», — приводит ТАСС слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России, выиграв восьмой титул, вратарь принял участие во всех победных для ЦСКА розыгрышах трофея.

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Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

GammiPluh

Конечно не будет - его убьют раньше

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт