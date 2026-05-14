Молодые звезды мирового хоккея сразятся в Новосибирске

Хоккейный клуб Сибирь
Международный молодежный турнир по хоккею «Кубок Будущего» пройдет в Новосибирске с 14 по 17 мая, он соберет самых перспективных хоккеистов не старше 20 лет.

В состязаниях примут участие сборные России U-20 и U-18, команда Беларуси U-20, а также сборная Студенческой хоккейной лиги. Каждый день будут проводить минимум по две игры. Вход на дневные матчи — свободный. На вечерние — по билетам. Турнир пройдет на «Сибирь-Арене».

Расписание матчей:

  • 14 мая — в 15.30 Беларусь U20 — СХЛ, в 19.30 Россия U20 — Россия U18;
  • 15 мая — турнир 3x3, начало в 18.30 (полуфиналы Россия U20 — СХЛ, Беларусь U20 — Россия U18, матч за 3-е место, финал);
  • 16 мая — в 13.30 Беларусь U20 — Россия U18, в 17.30 Россия U20 — СХЛ;
  • 17 мая — в 13.30 Россия U18 — СХЛ, в 17.30 Россия U20 — Беларусь U20.

Формат турнира 3x3 с уменьшенным количеством игроков и специфическими правилами «придаст соревнованиям дополнительную зрелищность и позволит оценить скорость, технику и индивидуальное мастерство игроков», отмечают организаторы.

Матчи такого формата состоят из трех периодов по семь минут. Каждое нарушение правил наказывается штрафным броском вместо удаления, остановок игры практически нет. В случае ничьей проводится серия буллитов для определения победителей.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
