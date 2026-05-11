Стартует финальная серия Кубка Гагарина

Первый матч финала Кубка Гагарина сезона 2025/2026 пройдет 11 мая. В решающей серии сыграют действующий чемпион «Локомотив» и третья команда Востока «Ак Барс».

Стартовая игра состоится в Ярославле, на «Арене 2000», матч начнется в 14.30 по московскому времени. Раннее начало игры объясняется тем, что понедельник — официальный выходной день.

Второй матч пройдет в среду, 13 мая, также в Ярославле. Он начнется в привычное для болельщиков время — 19.00. Матчи в Казани пройдут 15 и 17 мая, начало — в 19.00 и 14.30 соответственно.



Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов серии, которая будет идти до четырех побед одной из команд. Если потребуется, игры состоятся 19, 21 и 23 мая.

На пути к финалу «Локомотив» обыграл «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард». «Ак Барс» одолел «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург».