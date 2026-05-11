НАВЕРХ

Стартует финальная серия Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
222 0
ХК «Локомотив»
Фото: © пресс-служба ХК «Локомотив»

Первый матч финала Кубка Гагарина сезона 2025/2026 пройдет 11 мая. В решающей серии сыграют действующий чемпион «Локомотив» и третья команда Востока «Ак Барс».

Стартовая игра состоится в Ярославле, на «Арене 2000», матч начнется в 14.30 по московскому времени. Раннее начало игры объясняется тем, что понедельник — официальный выходной день.

Второй матч пройдет в среду, 13 мая, также в Ярославле. Он начнется в привычное для болельщиков время — 19.00. Матчи в Казани пройдут 15 и 17 мая, начало — в 19.00 и 14.30 соответственно. 

Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов серии, которая будет идти до четырех побед одной из команд. Если потребуется, игры состоятся 19, 21 и 23 мая.

На пути к финалу «Локомотив» обыграл «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард». «Ак Барс» одолел «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург».

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Российский вратарь установил исторический рекорд НХЛ
Больше двух часов штрафа: «Авангард» победил в побоище с «Локомотивом»
«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром
Стали известны полуфиналисты Кубка Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
Премьер Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин
ЕС серьезно поговорит с Фицо о его поездке в Москву на 9 мая
Нефть
Bloomberg сообщил о рекордном истощении мировых запасов нефти
Caribbean Princess
Пассажиры круизного лайнера заразились норовирусом
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
35
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
29
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
25
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
23
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева