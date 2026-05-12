Овечкин стал кандидатом педагогических наук

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук.

«Александр Овечкин успешно защитил диссертацию и получил степень доктора педагогических наук еще в 2022 году», — написал пользователь @Uggg_uggg в соцсети X и приложил ссылку на научный труд в электронной библиотеке.

Хоккеист защитил 145-страничную работу на тему «Организация процесса технико-тактической подготовки в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги». Он сравнивал подходы к подготовке молодых хоккеистов в России и Северной Америке.

По мнению автора, в российских школах делают акцент на владение шайбой и техническое мастерство, тогда как североамериканцы отдают приоритет скорости и физической подготовке. Хоккеист предложил сочетать оба подхода по мере взросления игроков и в течение сезона апробировал эту методику в одной из молодежных команд ЦСКА.

В 2008 году Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.