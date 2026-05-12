НАВЕРХ

Овечкин стал кандидатом педагогических наук

Источник:
Sibnet.ru
149 1
Александр Овечкин
Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук.

«Александр Овечкин успешно защитил диссертацию и получил степень доктора педагогических наук еще в 2022 году», — написал пользователь @Uggg_uggg в соцсети X и приложил ссылку на научный труд в электронной библиотеке.

Хоккеист защитил 145-страничную работу на тему «Организация процесса технико-тактической подготовки в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги». Он сравнивал подходы к подготовке молодых хоккеистов в России и Северной Америке.

По мнению автора, в российских школах делают акцент на владение шайбой и техническое мастерство, тогда как североамериканцы отдают приоритет скорости и физической подготовке. Хоккеист предложил сочетать оба подхода по мере взросления игроков и в течение сезона апробировал эту методику в одной из молодежных команд ЦСКА.

В 2008 году Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Еще по теме
Стартует финальная серия Кубка Гагарина
Российский вратарь установил исторический рекорд НХЛ
Больше двух часов штрафа: «Авангард» победил в побоище с «Локомотивом»
«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

corrector

норм демография только в тех странах, где сохранился патриархат в той или иной мере, там где бабы...

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно

Antares

"Мастера" по переклеиванию шильдиков. "...Новый российский премиальный бренд...", хоть бы постеснялись...