Российские гимнасты отказались от участия в международных турнирах

Российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики в нейтральном статусе.

Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета Международной федерации гимнастики в допуске на соревнования, сообщается в официальном телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Ранее ряд российских спортсменов, выступающих в спортивной и художественной гимнастике, получил нейтральный статус. Однако гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 Мая, размещенной в соцсетях.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.