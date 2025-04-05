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Российские гимнасты отказались от участия в международных турнирах

Источник:
Sibnet.ru
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Российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики в нейтральном статусе.

Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета Международной федерации гимнастики в допуске на соревнования, сообщается в официальном телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Ранее ряд российских спортсменов, выступающих в спортивной и художественной гимнастике, получил нейтральный статус. Однако гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 Мая, размещенной в соцсетях.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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