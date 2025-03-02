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Тренер посоветовала, как подготовиться к купальному сезону

Источник:
РИАМО
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Многие в погоне за стройностью при подготовке к купальному сезону совершают ошибку, прибегая к голоданию, но такой подход не только неэффективен, но и вреден для здоровья, предупредила тренер-эксперт Александра Бахтина.

Не стоит морить себя голодом: это замедляет метаболизм и повышает риск срывов, сводя на нет все усилия, рассказала тренер в интервью изданию РИАМО.

«Гораздо разумнее и полезнее питаться регулярно 3–4 раза в день, соблюдая баланс КБЖУ — разумный подход к питанию, который поможет вам обрести гармонию с собой и своим телом», — объяснила Бахтина.

Во-вторых, важно составить грамотный план тренировок. Нужно четко определить, в какие дни предпочтение будет отдаваться силовым упражнениями, направленным на укрепление и формирование мышц, а когда — кардио, чтобы сжигать калории и укреплять сердечно-сосудистую систему.

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«Помните, что ключ к успеху — это регулярность и последовательность. Только постоянные занятия спортом помогут вам достичь желаемого результата и поддерживать прекрасную форму», — посоветовала тренер.

В-третьих, нельзя забывать о важности качественного сна для поддержания здоровья и контроля веса. Его недостаток может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма, заключила Бахтина.

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Спорт #Фитнес #Здоровье
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nevarka

Иркутская область, 40 тысяч, работаем в бюджетной сфере!) Что за сказки?)

Alex B 69

Обычные сказки от росстата... 😀 каждый год такие

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

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