Психологический фактор: как похудеть без диет и тренировок

Можно ли не ограничивать себя жесткими диетами, не изнурять тренировками и худеть? В тех случаях, когда нет серьезных проблем со здоровьем, поддерживать вес в порядке поможет небольшая корректировка пищевого поведения и стабилизация психологического состояния.

Довольно часто люди едят совсем немного, но непонятно почему непрерывно поправляются. И продолжают набирать вес даже при отказе от каких-то продуктов и интенсивном фитнесе. Причины две — физиологическая и психологическая, которые чаще всего связаны между собой.

Физиологический фактор набора веса

Многие, не подозревая того, сами провоцируют развитие инсулинорезистентности — состояния, когда уровень инсулина в крови стабильно высокий. Как и почему это приводит к набору лишнего веса?

Позавтракал, через полчаса съел банан, потом кофе с сахаром и молоком, потом погрыз семечки, потом яблочко, бутербродик и т.д. Также после обеда, ужина. Иногда не завтракал и не обедал, а просто что-то перекусывал. И, казалось бы — не съел столько, чтобы потолстеть. Но талия все шире и шире.

Дело в том, что на каждое поступление пищи организм отвечает повышением уровня глюкозы, а затем инсулина (который отвечает за доставку глюкозы в клетки). При сценарии, когда человек непрерывно что-то жует, глюкоза и инсулин постоянно держатся на высоком уровне. А инсулин это анаболик, гормон-запасатель, который в том числе запасает жир.

Запускается порочный круг. Рецепторы клеток, «улавливающие» глюкозу, без отдыха быстро перетруждаются и разрушаются. Глюкоза в клетки не доставляется, ее уровень в крови растет, уровень инсулина тоже. А если глюкоза не поступает в клетки, у организма нет энергии. Из-за этого опять появляется чувство голода, и человек продолжает что-то перекусывать все чаще и больше.

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Как перестать запасать жир и похудеть при инсулинорезистентности?

Решение простое — интервальное питание для нормализации сахара и инсулина в крови. А между основными приемами пищи — не чай или кофе с бутербродом, а просто вода.

Психологический фактор набора веса

Любое психологическое состояние отражается на физическом, а именно на выработке гормонов, на биохимических, обменных процессах. Хронический стресс, тревожность, чувство вины могут приводить к затяжным защитным реакциям организма, которые, в конечном итоге выражаются в том числе в наборе лишнего веса.

Почему при стрессе едят лишнее

«Если ваш эмоциональный интеллект не изучен вами, если вы не осознаете своих эмоций и не умеете их проживать (правильно), вы будете стабилизировать свое состояние с помощью определенных продуктов», — говорит психолог Марк Бартон.

Когда человек находится в стрессе, повышен уровень гормонов стресса и угнетены гормоны счастья (окситоцин, дофамин и эндорфин). Человек начинает восполнять дефицит позитивного эмоционального состояния с помощью искусственных стимуляторов, например, сладкой еды, которая запускает нужные биохимические реакции.

Или постоянно что-то перекусывает, подсознательно связывая процесс еды с успокоением, комфортом, радостью. Объединяются два фактора — биохимический и психологический, и человеку становится хорошо. Но это «хорошо» ненастоящее и коварное. Его результат — проблемы со здоровьем и лишний вес.

«Так как вы не умеете регулировать эти процессы (психологические), вы будете уходить от состояния стресса при помощи пищевых привычек», — предупреждает психолог.

Пищевые привычки из детства

Часто в качестве награды для детей родители используют какие-то лакомства: за съеденный борщ — конфеты к чаю, за убранную комнату — шоколадка, за сделанные уроки — мороженое. В результате еще в детстве бессознательно формируется потребность в употреблении массы вредных продуктов. Подсознание запоминает, что это награда и удовольствие.

Также в детстве закладывается привычка есть больше, чем нужно, и любовь к застольям. «Когда в семье чаще всего мы можем быть услышаны? За столом. Когда собирается семья за столом, как правило, обсуждаются какие-то интересные истории, люди делятся своим мнением, строят планы… Происходит огромная выработка окситоцина, они объединяются биохимической связью. И незаметно едят, едят и едят» — поясняет специалист.

В результате формируются установки, что еда, застолье, посидеть погонять чайку — это сближает, это гарантия комфортного совместного времяпрепровождения. И в дальнейшем люди транслируют эту традицию на друзей, неформальные встречи с коллегами и вообще любые поводы. И за каждым общим столом съедают невероятное количество калорий.

Как похудеть без диет и тренировок?

Нужно изучить два фактора — физиологический и психологический. Первое должно начинаться с обследования у врача. Так как у человека может оказаться не только инсулинорезистентность, но и серьезные гормональные сбои, преддиабетовое состояние или нарушение работы гипоталамуса (отвечает за самоконтроль).

«Гормональные нарушения очень часто приводят к набору лишнего веса. И что бы вы не делали, как бы себя не контролировали, будете хоть в обморок падать… Если есть серьезный гормональный сбой, могут возникнуть серьезные проблемы (с весом). Поэтому прежде чем переться в спортзал, начинать кардинальным образом менять пищевые привычки, поднимаем свою попочку пухленькую и идем к хорошему специалисту», — настаивает психолог.

Второй фактор — психологический — должен заключаться не в принуждении себя и в тренировке силы воли, а в первую очередь в изучении себя, так как стрессовое, невротическое состояние может протекать незаметно для самого человека.

«При психологической стабилизации, когда человек взаимодействует со своим организмом, прислушивается к нему, обеспечивает комфортным состоянием, где не нужно тревожится, переживать, волноваться, где есть четкие границы личного пространства, проработана самооценка, убеждения, стабилизируется и физиология», — уверяет эксперт.