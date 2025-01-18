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Определился победитель чемпионата России по прыжкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Угожаев набрал 211,48 балла. Второе место занял действующий чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи, у которого 206,34 балла, а третьим стал бронзовый призер Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк — у него 204,69 балла.

18-летний Угожаев тренируется в Санкт-Петербурге в клубе фигурного катания Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 14-е место.

Позднее в субботу пройдут соревнования у женщин и спортивных пар, в воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 миллиону рублей.

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pepelmetal

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