Определился победитель чемпионата России по прыжкам

Фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Угожаев набрал 211,48 балла. Второе место занял действующий чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи, у которого 206,34 балла, а третьим стал бронзовый призер Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк — у него 204,69 балла.

18-летний Угожаев тренируется в Санкт-Петербурге в клубе фигурного катания Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 14-е место.

Позднее в субботу пройдут соревнования у женщин и спортивных пар, в воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 миллиону рублей.