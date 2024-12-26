Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы

Сборная России в первой половине 2025 года сыграет с командами из Европы, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — цитирует Дюкова РИА Новости. Из-за санкций российская сборная может проводить только товарищеские матчи.

В начале декабря прошла жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сборную России в список участников турнира не включили. По итогам жеребьевки был сформирован календарь игр сборных на следующий год.

Окна в марте и июне оказались свободными у 24 команд, среди них — сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана. Скорее всего, российская команда сыграет с какой-то из этих сборных.

В 2022 году FIFA и UEFA на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. К настоящему времени российские сборные пропустили чемпионат мира 2022 года, чемпионат Европы-2024 и два розыгрыша Лиги наций.