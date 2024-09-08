Тренер посоветовала способ привыкнуть к спорту без усилий

Фитнес-тренер из США Линдси Ки рассказала, что приучить
организм к тренировкам с минимальными усилиями помогает комбинирование
упражнений с другими видами повседневной деятельности, например, с выгулом
собаки.
Выполнение выпадов во время чистки зубов или отжиманий перед
приемом душа помогает привыкнуть к тренировкам благодаря «накоплению привычек»,
приводит «Газета.ру» совет тренера.
Ки объяснила, что привычка чистить зубы или уже сформирована
многократным повторением. Привычку заниматься спортом закрепить может быть
трудно, потому проще «присоединить» ее к той, что уже освоена.
Тренер рекомендует вводить упражнения постепенно. На первых
этапах заниматься можно в течение нескольких минут, например, перед выходом на
улицу и по возвращении домой.
Ки уточнила, что такие непродолжительные тренировки не
окажут видимого эффекта. Но они помогут довести привычку до автоматизма и
избежать лишнего стресса. Со временем длительность тренировок можно наращивать,
занимаясь спортом во время прогулки с собакой.