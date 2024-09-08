Тренер посоветовала способ привыкнуть к спорту без усилий

Фитнес-тренер из США Линдси Ки рассказала, что приучить организм к тренировкам с минимальными усилиями помогает комбинирование упражнений с другими видами повседневной деятельности, например, с выгулом собаки.

Выполнение выпадов во время чистки зубов или отжиманий перед приемом душа помогает привыкнуть к тренировкам благодаря «накоплению привычек», приводит «Газета.ру» совет тренера.

Ки объяснила, что привычка чистить зубы или уже сформирована многократным повторением. Привычку заниматься спортом закрепить может быть трудно, потому проще «присоединить» ее к той, что уже освоена.

Тренер рекомендует вводить упражнения постепенно. На первых этапах заниматься можно в течение нескольких минут, например, перед выходом на улицу и по возвращении домой.

Ки уточнила, что такие непродолжительные тренировки не окажут видимого эффекта. Но они помогут довести привычку до автоматизма и избежать лишнего стресса. Со временем длительность тренировок можно наращивать, занимаясь спортом во время прогулки с собакой.