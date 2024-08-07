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Судебные приставы арестовали дом и премиум‑авто Хабиба Нурмагомедова

Источник:
Sibnet.ru
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Хабиб Нурмагомедов
Фото: Airotcivss / CC BY-SA 4.0

Судебные приставы арестовали имущество экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей.

В список арестованного имущества, по данным телеграм-канала Mash, вошли семейный дом Нурмагомедова в Дагестане, а также его автопарк из шести автомобилей премиального класса: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов. Суммарная налоговая задолженность составила 302 миллиона рублей.

Кроме того, налоговая служба закрыла несколько компаний спортсмена, включая ООО «Хикмет Тревел», занимающуюся туристической деятельностью. Причиной послужили недостоверные сведения в официальных бумагах.

На данный момент Нурмагомедов находится в Дубае.

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