Сервис «Поступление в вуз онлайн» получил новые возможности

Минцифры России расширило возможности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на платформе «Госуслуги».

С этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на портале договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться.

На данный момент через «Госуслуги» можно подать заявление сразу в пять вузов, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные экзамены и даже отправить оригинал аттестата.

Приемная кампания проходит с 20 июня по 25 июля. Для платных специальностей сроки могут отличаться. Документы можно подать более чем в тысячу государственных и частных вузов и их филиалов. В прошлом году этой возможностью воспользовались 577 тысяч абитуриентов.