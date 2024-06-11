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Сервис «Поступление в вуз онлайн» получил новые возможности

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры России расширило возможности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на платформе «Госуслуги».

С этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на портале договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться.

На данный момент через «Госуслуги» можно подать заявление сразу в пять вузов, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные экзамены и даже отправить оригинал аттестата.

Приемная кампания проходит с 20 июня по 25 июля. Для платных специальностей сроки могут отличаться. Документы можно подать более чем в тысячу государственных и частных вузов и их филиалов. В прошлом году этой возможностью воспользовались 577 тысяч абитуриентов.

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nicollaich

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