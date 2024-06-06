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Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Источник:
Sibnet.ru
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Мирра Андреева
Фото: © @_mirraandreeva_

Российская теннисистка Мирра Андреева победила вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале, который стал для нее первым на турнирах «Большого шлема», Андреева победила Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«У нас с тренером был план на сегодняшний матч, но я все забыла. Я пыталась играть так, как чувствую», — цитирует россиянку Reuters.

Андреева в возрасте 17 лет и 37 дней стала самой молодой участницей полуфиналов на турнире «Большого шлема» после Мартины Хингис, которая дошла до этой стадии в 16 лет на «Ролан Гаррос» и US Open в 1997 году.

Россиянка, занимающая 38 место в рейтинге WTA, в полуфинале сыграет с итальянкой Джасмин Паолини, 15-й ракеткой мира. Игра пройдет в четверг.

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