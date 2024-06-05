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Суперкомпьютер выбрал фаворитов Евро-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Суперкомпьютер Opta предсказал победу сборной Англии на чемпионате Европы по футболу, который стартует 14 июня.

Английская сборная победит на Евро-2024 с вероятностью 19,9%. Вторая позиция у Франции — 19,1%.

В пятерку фаворитов включены также Германия (шансы на победу — 12,4%), Испания (9,6%) и Португалия (9,1%).

В аутсайдерах находятся Украина и Сербия, шансы которых оценены суперкомпьютером всего в 1%, а также Грузия с мизерной вероятностью в 0,1%.

Англичане ни разу не выигрывали Евро. На прошлом чемпионате Европы Англия дошла до финала турнира, где проиграла Италии в серии пенальти.

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